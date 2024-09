Lazio, dilemma liste: entro domani un altro sacrificio. E Baroni...

RASSEGNA STAMPA - Mercato concluso, ora l’attenzione della Lazio è tutta sulle liste. Quella per la Serie A è stata consegnata e l’unico escluso è Hysaj, considerato ormai fuori dal progetto. L’albanese è stato tagliato fuori lasciando spazio a Mario Gila, ma resta in allerta. Il terzino potrebbe avere una chance dal momento che sarà possibile apportare due modifiche all’elenco a stagione in corso. Un altro sacrificio, si legge sul Corriere dello Sport, dovrà essere fatto entro domani quando le squadre impegnate in Europa dovranno consegnare la lista alla Uefa. In questo caso il problema riguarda Tchaouna che il regolamento non permette di considerare tra gli Under 22. Così, qualcuno dovrà cedergli il posto e l’indiziato principale dovrebbe essere Pedro. Il tecnico, Marco Baroni, ha 24 ore per riflettere.

