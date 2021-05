Lazio, dopo Sassuolo la decisione su Inzaghi: le possibili alternative

Manca solo una giornata alla fine del campionato, poi ci sarà tempo per i bilanci di stagione e anche per risolvere la questione legata al rinnovo o meno di mister Inzaghi. Una trattativa estenuante che va avanti da ottobre e che vedrà la fine solo dopo il match contro il Sassuolo. Quanto fatto dal tecnico in questi cinque anni di Lazio è sotto gli occhi di tutti. Inzaghi ha riportato entusiasmo, ha vinto tre trofei e ha portato i biancocelesti in Europa in ogni stagione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Lotito sa bene che non può sbagliare soprattutto ora che anche in casa Roma l'entusiasmo è stato rinnovato dall'annuncio di Mourinho.

NOMI - Ma chi potrebbe prendere il posto di Inzaghi? Il primo nome sembra essere quello di Gattuso che piace da tempo al patron biancoceleste. L'altro profilo è quello di Sinisa Mihajlovic, un allenatore amato dai tifosi per il suo trascorso da campione d'Italia con l'aquila sul petto.