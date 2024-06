Lazio, duplice obiettivo in questa finestra di mercato: il piano strategico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una lunga e caldissima estate è quella che si prospetta per la Lazio. Tra un mese aprirà il mercato estivo e la società è già al lavoro per risolvere sia le questioni interne, legate a cessioni e adeguamenti, sia per cercare rinforzi in vista della prossima stagione che con l’Europa League vedrà un calendario ancora più fitto e impegnativo. A proposito di questo, l’obiettivo è duplice: non solo scovare il profilo più adatto alla causa, ma che rientri anche nel target d’età stabilito. L’intenzione della dirigenza, come ribadito dal direttore sportivo Fabiani nei giorni scorsi, è quella di ringiovanire la rosa. Da questo punto di vista, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i biancocelesti, considerando i cinque top campionati, sono sesti in classifica in compagnia di Maiorca e Fulham: 28,3 anni di media. In Italia, solo l’Inter ha una media più alta: 28,7, alle spalle del Rayo Vallecano (29,3) e dell'Atletico Madrid (28,8).

