Lazio e Roma, ultima giornata di Serie A 20-21 fuori casa? Ecco perché

LAZIO, ULTIMA FUORI CASA? - Per la giornata conclusiva di campionato della prossima stagione si prevede un bis di quello che è accaduto quest'anno, cioè con Lazio e Roma che probabilmente giocheranno entrambe fuori casa l'ultima partita stagionale. Come riporta il Messaggero, la Figc vorrebbe anticipare di una settimana la data di chiusura della prossima Serie A, al momento fissata per il 23 maggio, in vista dell'inizio dell'Europeo che aprirà le danze all'Olimpico. Un favore che Gravina vorrebbe fare a Mancini e che metterebbe le romane nella stessa situazione vissuta pochi giorni fa, quando si sono disputate Napoli-Lazio e Juventus-Roma. La Uefa ha chiesto che lo stadio Olimpico venga lasciato libero dal 18 maggio per allestirlo per Euro 2021, tanto che anche la sede della Coppa Italia 20-21, in programma il 19 maggio, sarà spostata da Roma a Milano, a San Siro. Entro la prossima settimana si deciderà.

