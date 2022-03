Lazio, è un nuovo Luis Alberto: i numeri dello spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un Luis Alberto nuovo, ritrovato, quello che si sta esibendo in questi ultimi mesi. Lo spagnolo ha vissuto un periodo complicato con l'arrivo di Maurizio Sarri, da gennaio però è letteralmente sbocciato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il Mago è il calciatore che ha creato più occasioni da gol (45), è secondo per assist (7) e terzo per tiri (33).

Non solo, Luis Alberto ora macina chilometri in 90 minuti di gioco e solo per poco non entra nella top five dei corridori (è sesto con 9,848 chilometri percorsi in media a partita). I numeri dimostrano la sua crescita: dalla 18ª alla 28ª giornata ha creato più occasioni da gol (24) di quante non ne abbia create dalla 1ª alla 17ª (21). Nelle ultime due giornate poi è arrivato ai livelli di Immobile e Milinkovic come numero di chilometri percorsi. Il finale di campionato lo aspetta per altre magie.