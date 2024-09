Lazio, ecco l'altro Bordon: per la Primavera due fratelli con lo stesso ruolo

RASSEGNA STAMPA - Dopo Filipe, la Lazio Primavera si è assicurata anche Ricardo Bordon (2006). Due fratelli, stesso ruolo e solo un anno di differenza. Quest'estate il maggiore è stato acquistato a titolo definitivo per 300mila più bonus dal Ferroviária: per lui un contratto di quattro anni fino al 2028. Ricardo, invece, è arrivato a parametro zero dal Cruzeiro firmando solamente per un anno. Aspetta il via libera per giocare le partite ufficiali agli ordini di Sanderra, che dovrà definirgli il ruolo. Anche lui è un centrocampista arretrato o difensore come il fratello Filipe.