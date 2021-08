Lazio, entro le 12:00 la lista in vista di Empoli: le scelte

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo al Castellani per prima giornata di Serie A in cui i biancocelesti sfideranno l'Empoli. Entro le ore 12:00 della giornata odierna la società dovrà inviare alla Lega Serie A la lista completa dei 25 giocatori con cui affrontare la competizione. La lista inviata oggi non sarà definitiva, varrà solo per Empoli, e ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 1 settembre data in cui non si potranno più apportare variazioni fino alle sessione invernale.

LISTA - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la rosa come di consueto sarà composta da 17 calciatori liberi da restrizioni, 4 prodotti del vivaio nazionale (Immobile, Acerbi, Lazzari e Hysaj) e 4 del settore giovanile (Danilo Cataldi e Thomas Strakosha). A questi potranno essere aggiunti in maniera illimitata tutti gli Under 22, ovvero i nati dal 1999 in poi inseriti in Lista B.

IN E OUT - Sono due i calciatori che rischiano di rimanere fuori, o meglio sono quattro i calciatori a dividersi due caselle rimaste libere: Jony, Vavro, Adamonis e Fares con lo spagnolo e il portiere lituano come indiziati speciali per restare fuori. André Anderson, Raul Moro, Luka Romero, Bobby Adekanye, e Kamenovic, che ancora non è stato ufficializzato, non avranno problemi essendo nati tutti dal 1999. Questo però vale solo per il campionato, se infatti mister Sarri volesse impiegarli in Europa dovrebbe aggiungerli alla lista dei 17.