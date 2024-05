Lazio, Eriksson torna all'Olimpico: ecco il tributo per lo svedese

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non poteva mancare il saluto dei laziali all'Olimpico, dopo quello vissuto a Goteborg, a Liverpool e nella Genova blucerchiata. Questa sera, in occasione dell'ultima partita della stagione contro il Sassuolo, Sven-Goran Eriksson tornerà a riabracciare i tifosi della Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, poco più di una settimana fa era stato contattato da Laura Zaccheo: dopo qualche ora di riflessione, ha accettato l'invito del club.

Non è stato possibile riunire tutti i grandi campioni dello Scudetto del 2000: Mancini e Lombardo sono in Arabia, Simeone è fermo a Madrid, Nesta a Miami, Salas non è riuscito a liberarsi per tornare dal Cile e Marchegiani, Orsi e Marcolin sono bloccati dagli impegni televisivi. Lo accoglieranno, quindi, Arianna Mihajlovic e figli di Sinisa insieme a Pancaro, Negro, Favalli, Peruzzi, Baronio, forse Gottardi e l'ex dg della Lazio De Mita in Monte Mario, tra gli altri.

Nel pre partita Sven farà un interminabile giro di campo prendendosi tutto il saluto e gli applausi dei cinquantamila laziali presenti all'Olimpico. Poi un gioco di luci e le immagini dello Scudetto che saranno trasmesse sui maxischermi dello stadio, seguite dalle consuete note di My Way. La società biancoceleste ha aspettato l'ultima di campionato evitando di sovrapporre il tributo per lo svedese con la festa del cinquantesimo anniversario dello Scudetto del ‘74. Ieri è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, alloggerà in un albergo in centro. Questa sera lo aspetta una grande notte.