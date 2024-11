Lazio, esame di maturità per Pellegrini: senza Tavares scatta la sua ora

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lunedì alle 20,45 andrà in scena l'incontro tra la Lazio di Marco Baroni e il Cagliari di Davide Nicola. Sarà l'occasione per vedere dal 1' minuto le gesta di Luca Pellegrini, che dovrà sostituire lo squalificato Tavares. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questa è la sua prima maglia da titolare in campionato, ma i presupposti per fare bene ci sono tutti. Infatti, l'ex terzino della Juve, sente la fiducia di Baroni, che gli ha già dato ampio spazio in Europa League, così da farlo sentire a tutti gli effetti un giocatore importante. Lunedì per lui un appuntamento importante con il suo destino, contro la squadra che lo ha lanciato nella massima serie italiana e con l'obiettivo di non far rimpiangere Nuno Express.

