Lazio, fame da Scudetto: solo in quattro ci sono riusciti. E Vavro...

RASSEGNA STAMPA - Obiettivo Scudetto. La Lazio è uscita fuori, inutile nascondersi. Se la qualificazione in Champions League era il traguardo di inizio stagione, l'appetito è venuto mangiando. La serie di risultati utili consecutivi ha portato le aquile al secondo posto in classifica a una sola lunghezza dalla Juventus che adesso ci credono. Una voglia e una fame mai dimostarte prima per riuscire nell'impresa di vincere il titolo. Inzaghi conosce bene la sensazione perchè da giocatore, proprio con la maglia biancoceleste, ha vinto il titolo nel 2000. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella rosa dei capitolini però solo in quattro hanno vinto un campionato: Radu, Proto, Lukaku e Vavro. Il difensore romeno ci è riuscito appena ventenne con la Dinamo Bucarest, mentre il portiere ne ha vinti addirittura sei tra le fila dell'Anderlecht. Nel 2012 e nel 2013 ha festeggiato insieme all'estremo difensore anche Jordan Lukaku, suo compagno di squadra nel club belga. Diversa la storia del gigante slovacco. Vavro, prima di arrivare alla Lazio, ha indossato le maglie di Zilina e Copenaghen. Con entrambe le società ha vinto il campionato e qualora dovesse riuscirci anche con i biancocelesti sarebbe un assoluto record diventando una sorta di talismano. In un 2020 bisestile e in piena pandemia, un po' di fortuna e di vibrazioni positive non guastano mai.

CALCIOMERCATO LAZIO, SPUNTA GRAVENBERCH DELL'AJAX

CALCIOMERCATO LAZIO, TARE CERCA UN CENTROCAMPISTA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE