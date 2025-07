Lazio, finalmente Sarri: tutto pronto per la presentazione del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il giorno tanto atteso finalmente è arrivato. Oggi, giovedì 24 luglio alle 18.00, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri potrà finalmente raccontare la sua seconda avventura sulla panchina della Lazio.

Alle spalle la vecchia presentazione fissata per il 10 luglio, chiusa alla stampa e con le domande da mandare via mail che alla fine non è mai andata in scena, al Training Center nella giornata odierna saranno presenti, come di consueto, i mezzi di informazione.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport finalmente l’allenatore toscano potrà parlare del suo ritorno e anche degli obiettivi in un inizio di stagione che è il più difficile degli ultimi anni. Suo sarà il compito di ricompattare un abilmente deluso, in primis dal mercato bloccato, ma sempre accanto alla squadra come dimostrano i quasi 26.000 abbonati che hanno deciso di rinnovare il loro amore.

