Lazio, finito il riposo dei nazionali: ecco l'arrivo ad Auronzo. E Milinkovic...

Termina il riposo dei nazionali. Il volo è previsto in mattinata. Saliranno tutti insieme - tranne Milinkovic - ad Auronzo di Cadore. Gli acquisti Casale e Marcos Antonio, più gli altri impegnati in Nations League fino a giugno: Marusic, Acerbi e Hysaj. Il Sergente, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si aggregherà invece tra 24 ore: dovrebbe svolgere domani le visite mediche d'idoneità, per poi raggiungere i compagni in ritiro. Marcos Antonio aveva ritardato la partenza a causa delle ultime pratiche burocratiche. Una volta risolte, può iniziare l'avventura biancoceleste. Più breve il "viaggio" di Casale: ieri ha effettuato i controlli in Paideia, poi i test all'Isokinetic. Da oggi pomeriggio, dunque, Sarri potrà lavorare con 30 giocatori, che diventeranno presto 31 con l'approdo di Milinkovic. La preparazione alla prossima stagione inizia ad entrare nel vivo.

