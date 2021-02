Lazio, Foggia: "Caso tamponi? C'è stato un fraintendimento". E su Inzaghi...

Questa sera il Benevento ospiterà la Roma per il posticipo della 23esima giornata di Serie A. Una partita difficile per i campani, che però cercheranno di ottenere punti per la salvezza, obiettivo dichiarato anche dal ds Pasquale Foggia. Che - come riporta la rassegna di Radiosei - ha ricordato i tempi di quando indossava la maglia biancoceleste: "Esperienza indimenticabile, formativa anche sul piano umano. Non dimenticherò mai la Coppa Italia vinta con 70mila persone allo stadio". Poi il confronto tra i fratelli Inzaghi, sul quale Foggia non si è voluto sbilanciare, elogiando l'operato di entrambi. Ed infine una chiosa sul caso tamponi, che tanto ha fatto discutere: "Non credo alla malafede. C'è stato sicuramente un fraintendimento, su certe cose non si scherza".