Lazio, futuro Milinkovic: Lotito vuole la conferma

L’interrogativo su Milinkovic è ormai una certezza in casa Lazio. Come riporta la rassegna di Radiosei, il serbo vorrebbe rimanere in Serie A, nonostante il recente allontanamento della Juve concentrata ormai su Pogba. Kezman, il suo agente, sostiene che la cifra adeguata per il giocatore si aggiri attorno ai 65-70 milioni, lontana dagli 80 chiesti da Lotito che continua a ribadire che Milinkovic sia fuori mercato. Del resto il serbo si trova davvero bene a Roma. Oltre un interessamento dal Manchester United, al momento non ci sono offerte reali per il suo acquisto. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe renderlo appetibile al PSG, anche se ora sembra essere davvero tutto incentrato su una questione di prezzo. Sergej sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad una bella dedicata alla tifoseria laziale, da cui si è sempre sentito sostenuto "È stato un anno incredibile!

Volevo superare i miei limiti, volevo andare oltre, sono fatto così. Mentre in tanti parlano io preferisco i fatti. Grazie a miei compagni e a nostri tifosi per essere sempre energia pura. Io sono #SERGENTE, il mio dovere è dare tutto ed è quello che ho fatto e continuerò sempre a fare".