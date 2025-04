Lazio, Giannichedda sul derby: "Partita perfetta per ripartire. Quello del 2005..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Torna il derby, domani sarà Lazio - Roma. La partita che viene cerchiata per due volte durante la stagione, per l'andata e per il ritorno. La prima è archiviata, hanno vinto i giallorossi. Il secondo è ancora tutto da scrivere e sarà determinante per la rincorsa all'Europa. Il derby è anche una partita che ha avuto numerosi protagonisti nella sua storia. Uno di questi, anche se tra i più silenziosi, è stato Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio dal 2001 al 2005.

L'ex centrocampista è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport proprio in vista della stracittadina. Per Giannichedda, il derby è la partita perfetta per ripartire dopo la sconfitta in Norvegia. Servono motivazione e grinta, ma verranno da sé. Poi sul derby che ha vissuto con maggior difficoltà ha risposto così: "Quello del 6 gennaio 2005. Rimarrà nella storia per come arrivò la vittoria. La Lazio si stava ricostruendo, era al primo anno di Lotito dopo il quasi fallimento. Ogni ogni giorno c'era un difensore che si faceva male e mi ritrovai a fare io il difensore centrale contro una Roma che aveva Totti e Cassano. Era una partita delicatissima, si trasformò in un momento di gloria. Squadra e tifosi erano davvero un tutt'uno".

Giannichedda non ha dubbi, il finale di stagione sarà da affrontare una partita alla volta. Dopo il derby poi ci sarà il ritorno contro il Bodo/Glimt, in casa. E il fattore Olimpico sarà determinante, ma per l'ex biancoceleste dipenderà tutto da Baroni e i suoi.