Lazio, Gila e lo sponsor d'eccezione: Raul decisivo per la sua carriera

Mario Gila è un nuovo giocatore della Lazio. Lo spagnolo è arrivato nella giornata di ieri a Roma e questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito in Paideia, poi potrà iniziare la sua nuova avventura. Classe 2000 e quasi 1,90 di altezza il difensore ha da sempre uno sponsor speciale: l'ex campione del Real Raul.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è stata proprio l'ex leggenda a volerlo nella selezione "Castilla" delle Merengues. Due anni di duro lavoro e la soddisfazione anche di esordire in prima squadra nel giorno della festa della vittoria della Liga. Al termine della stagione tutti erano certi che Gila avrebbe fatto il salto di qualità, ora è pronto per giocare in un campionato di prima fascia.