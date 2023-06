Lazio, Gila trascina la Spagna in vetta. Romagnoli lo incensa, e Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Girone superato da primi in classifica e prestazione da MVP. Mario Gila non poteva festeggiare in modo migliore il debutto da titolare nell'Europeo Under 21. Contro l'Ucraina le Furie Rosse si giocavano la vetta della classifica e il pareggio per 2-2 ottenuto in extremis con la rete di Abel Ruiz ha permesso di raggiungere l'obiettivo. Oltre a elogiare l'attaccante del Braga, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i media spagnoli hanno incensato anche la prestazione del difensore della Lazio, all'altezza della situazione in una gara così delicata.

Durante il match sono arrivati i complimenti di Andrea Stramaccioni, nel post-gara quelli di Alessio Romagnoli. Una "promozione" di un certo spessore, perché arrivata dal leader della difesa biancoceleste, con cui ha lavorato nell'ultima stagione. Lo ha studiato, ha imparato da lui. E continuerà a farlo anche dopo l'Europeo, quando raggiungerà il ritiro della squadra di Sarri.

A proposito del Comandante, l'allenatore lo ha confermato in rosa, ha chiesto di tenere in blocco tutta la batteria di centrali, compreso il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Real. I media spagnoli hanno parlato in passato dell'interesse dell'Espanyol, ma l'idea di Gila è quella di proseguire il percorso a Roma, provando a convincere il tecnico a concedergli più spazio rispetto ai 765 collezionati nel primo anno laziale. Sarri non ha avuto fretta con lui, consapevole che nel suo curriculum prima della Lazio ci fossero solo 23 minuti totali in Liga. Adesso, però, il bagaglio è più ampio: ha un anno in più di Serie A e l'Europeo Under 21 che, oltre all'esperienza, potrebbe regalargli un titolo in più.

