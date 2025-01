Lazio, Guendouzi è l'anima della squadra: sempre più leader e trascinatore

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Partita totale di Matteo Guendouzi. Il francese ci ha messo l'anima, come sempre, ma non è bastato a battere la Fiorentina. Il suo apporto è fondamentale in questa squadra: come lo riporta il Corriere dello Sport, è "l'uomo ovunque" di Baroni. Da quando il tecnico l'ha messo al centro del progetto non l'ha più tolto grazie alla sua crescita esponenziale, il che lo ha reso sempre più leader e trascinatore del collettivo biancoceleste. Contro il Braga toccherà di nuovo a lui, anche se non ci sarà Rovella. La partita non conta molto ai fini della classifica, ma bisogna vincere. Guendouzi una volta è arrivato fino in fondo, senza riuscire a vincere. Vuole prendersi una sua personale rivincita, portando la Lazio più avanti possibile e vivere un sogno, ma per farcela servirà metterci l'anima. Quella che Guendouzi non ha mai fatto mancare.