Lazio, Guendouzi mette la Juve nel mirino: per il francese sarà duello con Rabiot

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Ho molto rispetto del passato ma conta la squadra". Così in modo perentorio mister Tudor ha ribadito ancora una volta come nella sua Lazio non ci sia spazio per i calcoli: gioca chi più lo merita o chi è più funzionale al tipo di partita da affrontare. Così Guendouzi nella sfida di sabato sera contro la Juventus è rimasto in panchina anche se la giocata geniale che ha portato alla rete della vittoria di Marusic nasce proprio dai suoi piedi.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Tudor ha deciso di giocarsela così: con Guendouzi sabato in panchina e questa sera titolare accanto a Vecino. Da parte sua il francese è pronto ancora a fare la differenza e questa volta, nel mirino, c'è anche il derby con il compagno di nazionale Rabiot decisivo nelle precedenti vittorie bianconere (assist nella vittoria per 3-0 a Torino, gol del momentaneo pareggio all’Olimpico che finì 2-1).