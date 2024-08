Lazio | Hysaj - Pedro, prima il Milan e poi il taglio: il caso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un caso limite provocato dal mercato chiuso a mezzanotte e l'anticipo al sabato di Lazio - Milan. Questa mattina - entro le 10 - il club biancoceleste, così come gli altri sette impegnati in giornata, dovrà consegnare la lista alla Lega per la terza giornata. Tuttavia, per stendere l'elenco definitivo ci sarà tempo fino alle 24. Considerando gli infortuni in difesa di Gila e Pellegrini, riporta Corriere dello Sport, Hysaj stasera verrà convocato da Baroni. E se l'albanese è l'indiziato principale a finire fuori rosa in tutte le competizioni, Pedro rischia in Europa League. Di fatto, dopo la sfida notturna contro il Milan, la Lazio avrà un'ora di tempo per procedere alla scelta definitiva per la Serie A.

TORNA ALLA HOMEPAGE