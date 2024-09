Lazio, i casi nella lista Uefa: c'è Pedro e (quasi) nessun prodotto del vivaio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha diramato la lista UEFA scegliendo Castrovilli e non Pedro. La notizia era già nell'aria e si faceva sempre più certa così come l'esclusione di Hysaj. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club avrebbe spiegato la scelta poiché Castrovilli stesso non avrebbe giocato molto in Europa. Inoltre Pedro, pur avendo 37 anni, non avrebbe preso bene l’esclusione dall’Europa.

Cinque centrocampisti in A, quattro in Europa. Sette gli attaccanti. Nessun giocatore del vivaio, ad eccezione del terzo portiere Furlanetto. Il tutto mentre si parla dell'Academy. Tchaouna nella lista Uefa non entra come under 22, non rientra la baby mezzala Muñoz, neppure nella lista Uefa B e Servono due anni di militanza nello stesso club per poter essere inseriti tra i giovani “liberi” da utilizzare.

Due sono le sostituzioni libere possibili in caso di necessità (come per lungo infortunio). La Lazio lascia in lista d'attesa Hysaj e Basic. Akpa Akpro rimane svincolato e fuori dal progetto.