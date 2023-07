Lazio, i gemelli Filippini compiono 50 anni: "I complimenti di Ronaldo..."

I gemelli del calcio a cavallo tra gli anni 90 e primi anni 2000 fanno cifra tonda e raccontano le parole del Fenomeno che li vedeva...

RASSEGNA STAMPA - Antonio ed Emanuele Filippini compiono oggi 50 anni. I due calciatori sono stati i gemelli del calcio e sono stati i primi due a giocare in Serie A. I due hanno parlato a Italpress: «Felici di festeggiare questo primo capitolo della nostra esistenza, ma anche fieri e orgogliosi di quanto abbiamo raccolto. Festeggiamenti? Non faremo nulla di eclatante anche se di indole siamo casinisti — sorride Emanuele — Se poi per caso saltasse fuori una chitarra». Se Emanuele ama la musica, Antonio spiega: «Si dice che ai 50 si è in cima alla vetta per poi iniziare a scendere . Per me sono stati anni belli ed intensi sotto tanti profili: professionale, sentimentale e per gli hobby. Ho fatto tutto quello che potevo fare, ho girato il mondo e non mi sono mai fermato proprio come facevo in campo e come dice la canzone del mio idolo Bruce Springsteen, Born to run». I due si sono tolti tante soddisfazioni vestendo anche la maglia della Lazio e Antonio dice: «All’inizio della nostra carriera nessuno avrebbe scommesso su di noi. Ci siamo ritagliati il nostro spazio guadagnandoci tutto, partita dopo partita». Emanuele snocciola i numeri: «Con le qualità che avevo ho giocato oltre 300 partite in Serie A senza contare le altre categorie».

Buon Compleanno Filippini, i complimenti di Ronaldo

I due poi ricordano le parole di Ronaldo (il Fenomeno): «I gemelli Filippini erano il mio incubo. Erano dappertutto, correvano tantissimo, sempre. Andavano a due mila all’ora e sembravano in cinque». «Quelle dichiarazioni sono state un vero onore per noi», sorridono i gemelli. Giocare insieme è stato il loro punto di forza come racconta Antonio: «Giocare insieme è stata la nostra forza. Bastava un’occhiata per capirci, in campo sapevi sempre a chi passare la palla». Emanuele aggiunge: «Ci davamo forza l’un con l’altro. È stato bello condividere tantissimi anni di carriera insieme». Oggi Emanuele lavora con il ct Nunzuata nell'Under20, fresca di medaglia d'argento, mentre Antonio allena il Genoa femminile.