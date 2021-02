Lazio, i numeri sono da scudetto e la marcia è quella pre lockdown

LAZIO DA PRE COVID - Non ci sbilanciamo ancora, ma sembra di rivedere la Lazio pre lockdown, quella che correva a ritmi frenetici, che difficilmente sbagliava partita e, soprattutto, che vinceva sempre. Il 2021 sta restituendo piano piano la sensazione di una squadra ritrovata, finalmente in piena fiducia e capace di fare male alle big: derby e Atalanta, due match tosti portati a casa. Dal 6 gennaio, giorno della sfida alla Fiorentina, vinta 2-1, al 3-1 a Gasperini del 31, i biancocelesti hanno infilato cinque vittorie. Solo il pareggio contro il Genoa il 3 gennaio ha evitato l'en plein, ma la marcia resta quella vista prima del Covid. E come riporta la rassegna di Radiosei, in Europa solo il City ha fatto meglio nell'anno nuovo con 18 punti, la Lazio è a 16 con una media punti di 2,7 per partita.

Lazio, il calendario di febbraio: ecco tutti gli impegni dei biancocelesti

Lazio, la top 11 dell'ultima giornata: c'è un biancoceleste - FOTO

Torna alla home page