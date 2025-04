Lazio, il dubbio in porta resta: Provedel favorito, ma Mandas insidia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Provedel è il titolare della Lazio, Baroni lo ha ribadito più volte. Ma a Bergamo, contro l’Atalanta, il tecnico ha scelto Mandas, inserendolo in un turnover che coinvolge tutti i reparti. Una scelta che si è rivelata vincente: il greco para tutto, risulta decisivo e contribuisce al clean sheet, il quarto in undici presenze stagionali. È inevitabile pensare che possa tornare titolare nelle prossime sfide.

Alla vigilia della sfida contro il Bodo/Glimt, dunque, il ballottaggio in porta è più che aperto. Come spiega il Corriere dello Sport, Provedel resta in vantaggio in quanto titolare, ma l'ottima prestazione di Mandas insidia il friulano. Non sarebbe inoltre la prima volta che partirebbe titolare per due gare di fila: era già successo a febbraio, contro Venezia e Inter. Dopodiché, Provedel era tornato titolare in Europa e in campionato.

L’incertezza è comprensibile, visto che dopo la trasferta in Norvegia arriveranno il derby e il ritorno dei quarti all’Olimpico. Baroni potrebbe gestire le forze, come fatto finora. Deciderà in base alle sensazioni, agli allenamenti, alla strategia. Di sicuro ha sempre confermato la fiducia in Provedel, ma Mandas resta in corsa.