Lazio, il mercato ruota attorno a Hysaj: il punto sulle uscite

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Si sta per entrare nel 2025 e con gennaio arriva anche la finestra di calciomercato invernale. Baroni ha assolutamente bisogno di almeno un innesto a centrocampo, anche due, ma il mercato in entrata è bloccato dall'indice di liquidità: per acquistare, al di là dei problemi di lista, servono cessioni. Chi si ritrova al centro del mercato tra i biancocelesti è Hysaj, fuori dalla lista per la Serie A ma partito titolare e rimasto in campo per 90 minuti contro il Napoli in Coppa Italia, autore tra l'altro di una prestazione super.

Secondo quanto sottolinea il Corriere dello Sport, sul terzino albanese sarebbe piombato il Lecce, ma lo stipendio è troppo alto per le casse pugliesi, e quindi si guarda in Arabia Saudita, anche se avrebbe comodo per arrivare a Berisha. E' stato anche offerto all'Empoli nella trattativa per Fazzini, così come Basic. Dal canto suo, se ci fossero le condizioni, Fabiani lo reintegrerebbe.

Capitolo Castrovilli: il centrocampista rimarrà, è una volontà sia del calciatore che della società. Ha faticato contro l'Atalanta, ma non molla e dalla Lazio sono sicuri che potrà essere utile per Baroni. Stando a quanto riporta il giornale romano, l'Udinese non lo ha mai richiesto.