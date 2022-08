Lazio, il mistero del Mago: Luis Alberto merita il posto da titolare?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Luis Alberto si, Luis Alberto no? Il dubbio è forte, la tentazione ancor di più. Contro l'Inter ha sfoderato la bacchetta e ha ribadito i suoi poteri, ma inserirlo tra i titolari ora potrebbe essere un tassello che scompone quell'equilibrio perfetto che si è creato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Luis ha definito quello contro l'Inter "Il gol più bello della carriera" e come dargli torto. Difficile immaginare se sarà in panchina a Marassi, Maurizio Sarri non dà certezze fino all'ultimo. Si è distratto dal Siviglia, è tornato quello di sempre e ora va premiato, come giusto che sia. Ieri sembrava che il Mago fosse in vantaggio su Basic, C'è anche già da pensare al Napoli: Vecino darebbe il campio a Milinkovic a partita in corso, poi c'è il ballottaggio tra Marcos Antonio e Cataldi, reduce da un'ottima prestazione contro i nerazzurri. Difesa confermata, con Hysaj rimasto nella Capitale per un trauma contusivo al torace. Pedro è partito per Genova. La presenza o meno del Mago stasera sarà svelata, intanto con l'Inter ha già scaldato il destro.