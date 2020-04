Lazio, il progetto è legato a Inzaghi: a maggio prove di rinnovo?

La Lazio e Simone Inzaghi. La Lazio è Simone Inzaghi, qualcuno afferma. E in effetti è così dall'estate '99 a questa parte: un amore ventennale che quel ragazzo di Piacenza ha tradotto sul campo prima, e in panchina poi. Rivelandosi un fattore. Perno sul quale poggiare le fondamenta di un progetto vincente - 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe -, che nella stagione 2019/20 stava raggiungendo il proprio apice. A -1 dal primo posto occupato dalla (un tempo) irraggiungibile Juventus. La pandemia ha cambiato tutto, era inevitabile. Spostando equilibri e piazzando un bel punto interrogativo sul futuro del campionato e, in caso, pure sul futuro della Lazio. Che ci ha messo tanto a raggiungere le big, pazienza e sudore. Trattenendo, insieme ai propri top player, anche quell'allenatore corteggiato dalla Juventus la scorsa estate e dal PSG oggi (si è parlato anche di Barcellona). Quindi urge un rinnovo. Il contratto di Inzaghi scade nel 2021, è stato prolungato - dopo tante riflessioni - neanche un anno fa a 2 milioni/annui + 500 mila euro di bonus Champions. Ma Lotito avrebbe voluto legarsi al tecnico piacentino per più stagioni, e a maggio tornerà all'assalto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, che il campionato finisca o meno il progetto-Champions della Lazio continua e lo farà con Inzaghi. Almeno questa è l'idea del presidente. Che nelle prossime settimane dovrebbe tornare a sedersi al tavolo con il mister onde evitare di lasciare pendente quella scadenza a giugno 2021. L'emergenza coronavirus ha interrotto tutto sul più bello, per riprendere la rincorsa ai vertici del calcio italiano i biancocelesti non possono che avere bisogno di Simone Inzaghi.

