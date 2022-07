Lazio, il programma degli arrivi ad Auronzo: attesa per Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro di Auronzo di Cadore per la Lazio è iniziato. Ieri i primi due allenamenti sul campo hanno dato il via al sedicesimo anno di preparazione sulle Dolomiti. La rosa a disposizione di Maurizio Sarri però è ancora incompleta, tra visite mediche da svolgere, problemi burocratici e giorni supplementari di riposo post nazionali. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei è atteso per sabato l'arrivo di Milinkovic, Marusic, Hysaj e Acerbi. C'è particolare attenzione dei tifosi sul Sergente, che inizierà la sua ottava estate biancoceleste, la seconda sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri. Patric raggiungerà in serata il Cadore, mentre per Marcos Antonio serve qualche giorno in più di pazienza a causa di problemi con il visto.