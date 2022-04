Lazio, il Sassuolo è diventato un tabù: obiettivo invertire la tendenza

TUTTOmercatoWEB.com

Un cliente scomodo quello che domani arriverà all'Olimpico per sfidare la Lazio. Da alcune stagioni ormai il Sassuolo, prima con De Zerbi e ora con Dionisi, ha creato non pochi problemi ai biancocelesti. Come riporta la consueta stampa di Radiosei nella gara d'andata al Mapei Stadium i neroverdi, grazie a Berardi e Raspadori, annullarono la rete di Zaccagni e vinsero la sfida. Lo stesso accadde nella passata stagione dove a firmare al vittoria fu ancora Berardi e poi Kyriakopoulos. A Roma vinse invece la Lazio con le reti di Milinkovic e Immobile ma nel confronto ancora precedente fu di nuovo il Sassuolo ad avere la meglio con Raspadori e Caputo.

Insomma un bilancio che vede 3 vittorie dei neroverdi su quattro incontri disputati, nettamente in contrasto con i 13 incontri precedenti tra i due club dove la Lazio aveva perso solamente in un paio di occasioni, vincendo 8 volte e pareggiandone 3. Anche per Sarri gli emiliani sono un tabù: ha perso 5 sfide da allenatore (1 con il Verona, 2 con l’Empoli, 1 con il Napoli e l’ultima con la Lazio). Tutti numeri che squadra e tecnico sperano di poter invertire a partire da domani.