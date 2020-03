Lazio, il segreto della difesa è Lucas Leiva: i numeri del brasiliano

23 gol subìti in 26 gare disputate di campionato. La Lazio ha la miglior difesa della Serie A, con una media di meno di un gol subìto a partita. Il segreto di questi numeri? Si chiama Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano, come riporta la rassegna di Radiosei, è l'ago della bilancia della squadra biancoceleste. Leiva viene quasi sempre schierato in campo, ma quando manca lui la percentuale di imbattibilità crolla drasticamente: il 40% delle reti avversarie, la Lazio le ha prese in assenza del suo regista. Delle 23 reti incassate, 9 sono arrivate quando Leiva era assente per squalifica, infortunio o scelta tecnica. E non sono affatto poche se si considera che è mancato dal campo per soli 637' complessivi. Il che significa che quando manca lui la Lazio subisce un gol ogni 70 minuti. Insomma, per chi ancora non se ne fosse accorto, Lucas Leiva è un giocatore insostituibile e imprescindibile per la la squadra di Inzaghi.

Luis Alberto, parla l'agente

Agnelli e gli attacchi a Lotito: ma da che pulpito viene la predica?

TORNA ALLA HOMEPAGE