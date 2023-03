Lazio, il viaggio incredibile di Provedel nel derby: a Formello per salutare e poi...

Quella di domenica è una giornata che Ivan Provedel dimenticherà difficilmente. Non solo per la vittoria nel derby, ma per il percorso più che tortuoso che lo ha portato a scendere in campo e a offrire una prestazione superba ancora una volta. Poche ore prima della stracittadina tutti erano sicuri: non riuscirà a scendere in campo causa febbre. E invece il destino, o se vogliamo Maurizio Sarri, avevano per lui altri progetti.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei per il portiere i primi sintomi influenzali sono comparsi prima della gara di Conference contro l'AZ Alkmaar. Sintomi che il giorno dopo si sono trasformati in un fortissimo attacco influenzale che lo ha messo letteralmente ko. Provedel ha quindi iniziato un ciclo di antibiotici che hanno contribuito a farlo stare meglio ma non di certo a rimetterlo a nuovo.

Per questo domenica alle 13.00 la sua visita a Formello doveva essere solo di cortesia, per far sentire la sua vicinanza ai compagni. Così non è stato, ha incontrato Maurizio Sarri che gli ha detto: "Resta qui, oggi giochi" e così effettivamente è stato. E' sceso in campo, ha difeso i pali biancocelesti, ha festeggiato la vittoria nel derby, come se per due ore ogni malessere fosse passato.

Purtroppo domenica notte la febbre è tornata e per questo il portiere ha dovuto rinunciare alla chiamata della Nazionale, peccato, ma con le prestazioni che sta mettendo in campo il ct azzurro Mancini gli riserverà sicuramente altre chance.