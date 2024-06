Lazio, Immobile a caccia di record: Baggio e Di Natale nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile vuole mettersi alle spalle una stagione negativa. Appena 7 gol in campionato che non gli hanno permesso, per la prima volta da quando veste la maglia della Lazio, di non arrivare in doppia cifra in Serie A. Gli 11 centri stagionali, 4 in Champions, sono pochi per come ha abituato i propri tifosi. Niente Europeo e la voglia di staccare la spina e rilassarsi per farsi trovare pronto nella prossima stagione. Ciro vuole dimostrare a Tudor e a tutti di essere ancora il bomber che nel 2020 ha stabilito il record di gol in Serie A e vinto la Scarpa d'Oro. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ciro è ottavo nella classifica all time del nostro campionato con 201 gol (205 il totale con l'aquila sul petto). I prossimi obiettivi sono Baggio (205) e Di Natale (209) che Immobile spera di raggiungere il prima possibile. Più distanti Altafini e Meazza che occupano il quarto posto con 216 reti. Immobile deve tornare ai suoi ritmi se vuole agguantare chi lo precede, ma Ciro è convinto di riuscirci. La Lazio ha bisogno dei suoi gol.