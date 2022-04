Lazio, Immobile da ricaricare: Ciro torna a Marassi dove tutto è iniziato

Era il 26 agosto 2012 e l'attaccante giocava con la maglia del Genoa. Domenica tornerà da avversario con la voglia di ritrovare il gol...

RASSEGNA STAMPA - La delusione della Nazionale è rimasta nella testa e nelle gambe di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è sembrato un po' appannato nella sfida contro il Sassuolo. La Lazio ha bisogno del proprio centravanti che prendersi la squadra sulle spalle in questo finale di stagione per raggiungere l'Europa. Errori non da lui quelli di sabato all'Olimpico, che vorrà cancellare nello stadio in cui ha segnato il suo primo gol in Serie A. Sono passati quasi dieci anni da quel 26 agosto 2012. Prima giornata di campionato: il Genoa ospita il Cagliari e si impone con il risultato di 2-0. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, la rete del raddoppio del Grifone porta la firma proprio di King Ciro, appena 22enne. Da quel giorno ne ha messi a referto altri 175: gliene mancano due per raggiungere Boniperti, appena otto per eguagliare Batistuta. A quel punto entrerebbe di diritto nella top 10 dei marcatori più prolifici della storia del campionato italiano.Traguardi che intravede e che spera di raggiungere in un finale di stagione che ha ancora tutto da dire. Non segna dal match con il Venezia e spera di tornare subito nel tabellino dei marcatori già domenica alle 12:30 contro il Genoa. Uno stadio che conosce e che gli porta bene.