Lazio, Immobile è l'anti-Diavolo. Ma col Celtic potrebbe toccare a...

RASSEGNA STAMPA. Stasera, alle ore 18.00, la Lazio sarà di scena al Meazza contro il Milan. Sarri si affiderà a Immobile al centro dell'attacco. Come riporta il Corriere dello Sport, Ciro contro il Milan vuole esserci per aggiornare il suo score contro i rossoneri: 8 gol segnati dal 2014. Ieri ha saltato la rifinitura a causa di una contusione, ma sarà presente per guidare i suoi compagni. In panchina si tiene pronto Castellanos, dopo l'ottimo ingresso contro il Torino. L'ultima vittoria della Lazio contro il Milan a San Siro risale al novembre 2019 quando Immobile aprì le marcature. In quell'occasione la Lazio spezzò un tabù che durava dal 1989. Immobile è il giocatore che ha fatto più gol al Milan in campionato dal 2014 a oggi. Sarri si augura di avere la profondità a San Siro per lanciare in verticale il suo capitano e metterlo nelle migliori condizioni per essere decisivo. Dall'inizio della stagione, Ciro è sempre partito dal primo minuto. Il tecnico valuterà se farlo riposare mercoledì con il Celtic. Poi ci sarà l'Atalanta e la sosta lo porterà in Nazionale. Un programma no stop. Il Comandante dovrà gestirlo, ma allo stesso dare fiducia a Castellanos che si tiene pronto dalla panchina. Il Taty ha dato ottimi segnali contro il Torino e potrebbe rivelarsi un ottima risorsa a gara in corso. L'attaccante argentino freme e attende il suo momento, ma contro il Milan sarà Immobile a partire dal primo minuto.

