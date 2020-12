Lazio, Immobile nella Top 5 dei marcatori europei in campionato nel 2020

Al volo, dalla distanza, di testa, di precisione o di potenza. Sono tanti i modi in cui Ciro Immobile ha buttato il pallone in fondo al sacco in questo 2020. In Serie A lo ha fatto per ben 28 volte, diventando uno dei migliori in Europa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, solo due mostri sacri come Lewandowski e Cristiano Ronaldo hanno fatto meglio di lui nei rispettivi tornei nazionali: il polacco ha fatto 32 gol in Bundesliga, uno di meno di CR7 in Serie A. Nella Top 5 ci sono anche l'enfant prodige Haaland che in Bundesliga nel 2020 ha realizzato 23 marcature e Salah con gli stessi centri del norvegese in Premier. King Ciro ha inoltre una media gol strabiliante (una rete ogni 100') che gli permette di essere grande tra i grandi. Il 2021 lo attende per altri impressionanti traguardi.

