Lazio, Immobile ringrazia i compagni: ecco il regalo per la Scarpa d'Oro

Ciro Immobile rimane concentrato sulla stagione attuale, con la Lazio impegnata sia in campionato che in Champions League, ma non dimentica la scorsa annata. Campionato che l'ha visto vincere la Scarpa d'Oro, guardando dall'alto del primo posto in classifica tutti i migliori bomber d'Europa. L'attaccante, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha omaggiato i compagni, regalando loro una maglia autografata. Inserita in una teca, la casacca è stata consegnata in una scatola che portava la sua effigie e un "thank you" per l'aiuto garantito dalla squadra per centrare l'ambitissimo record europeo. Il gesto si aggiunge a tutti i ringraziamenti pubblici che Immobile ha fatto agli altri biancocelesti in ogni intervista. I gol sono arrivati dai suoi piedi, ma al suo fianco ha trovato un gruppo che l'ha messo sempre nelle migliori condizioni per andare in rete. E Ciro, questo, non lo dimentica.

