Lazio, Inzaghi insiste con Reina: la staffetta è rinviata. E ora Strakosha deve inseguire...

Reina, Strakosha e un duello che si rinnova di partita in partita. Tuttavia ora sembra che lo spagnolo abbia messo la freccia e superato il collega nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Le prove tattiche di ieri, infatti, confermano la fiducia dell'allenatore nei confronti dell'ex Napoli. A pesare sulla scelta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la voglia del tecnico di dare continuità a Reina, protagonista di ottime prove durante il periodo di assenza, causa Covid, dell'albanese. Strakosha, infatti, è rimasto fermo per quaranta giorni, tornando a difendere i pali biancocelesti nella sfortunata gara contro l'Udinese. Ora il portiere, cresciuto nella Primavera della Lazio, è costretto a inseguire, ritrovando brillantezza e consapevolezza. Per la prima volta ha un vice che può impensierirlo.

LE GERARCHIE DI INZAGHI - A Inzaghi spetta una scelta delicata, da valutare anche sulla base di aspetti tecnici e psicologici. Il totale di inizio stagione dice 6 presenze per Strakosha e 8 per Reina, con un clean sheet ciascuno. Ma dalla partita contro il Borussia Dortmund potrebbero essere cambiate le preferenze del tecnico. La decisione definitiva arriverà nel momento in cui saranno pubblicate le formazioni ufficiali di Spezia - Lazio. Solamente così si comprenderà se lo 'switch' sarà certificato. Bel dilemma per Inzaghi che, a differenza del passato, può contare su due portieri affidabili. Strakosha ha il compito di superare il momento a reagire. Di fronte a lui Pepe Reina, nel ruolo di veterano già dal ritiro di Auronzo di Cadore. L'alternanza per adesso è rinviata.

