Lazio, Immobile rivuole il suo posto. Col Lecce numeri da sogno: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile, anche in virtù dell'infortunio di Castellanos, non vede l'ora di riproporsi da trascinatore della Lazio. L'attaccante verrà valutato nella doppia seduta di oggi, si capirà se convocarlo o meno per la gara casalinga contro il Lecce. Proprio con i giallorossi ha collezionato numeri da sogno: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, ha sempre segnato nelle ultime tre sfide con i salentini (in totale cinque reti in sei gare). Anche domani cercherà di lasciare il segno se ne avrà l'occasione. Sullo sfondo, a "stuzzicare" le sue ambizioni c'è inevitabilmente la Supercoppa Italiana. Una doppietta nel 3-2 contro la Juventus scandì il trionfo nel 2017. Ciro vuole riprendersi subito un posto in prima fila, il suo posto.

