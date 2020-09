Lazio, Immobile sarà il tuo “nuovo capitano”: sempre più leader e simbolo

Con l'assenza prorogata ancora per molto di capitan Lulic, con Parolo che partirà molto spesso dalla panchina, sarà Ciro Immobile a indossare la fascia da capitano nella prossima stagione. Un ulteriore premio che il destino riserverà al bomber di Torre Annunziata, fresco di rinnovo fino al 2025 e sempre più simbolo di questa Lazio. La Scarpa d'Oro gli ha dato ancora più stimoli per far bene ed entrare nelll'Olimpo degli attaccanti. I biancocelesti sono chiamati a confermarsi e c'è una Champions dove non bisogna sfigurare, bensì provare a stupire e “divertirsi” come da Immobile detto recentemente in un'intervista. Un simbolo lo era già diventato, ma la fascia di capitano lo renderà sempre più leader in campo e fuori: Immobile e la Lazio hanno ancora tanta voglia di stupire.

