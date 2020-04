Lazio, in definizione il calendario delle visite: si spera di partire il 27

Manca ancora il via libera del Governo, ma sembra si avvicini sempre di più la ripresa degli allenamenti per la Serie A a partire dal 4 maggio. In casa Lazio è già scattato il conto alla rovescia e il club biancoceleste ha iniziato a progettare il calendario delle visite mediche che dovranno essere necessariamente fatte in anticipo rispetto al ritrovo nel centro sportivo di Formello. L'idea iniziale della società, riporta la rassegna stampa di Radiosei, era quella di partire già lunedì 27. Si tenterà di rispettare questo programma, altrimenti si opterà per metà settimana, tra mercoledì 29 e giovedì 30. In attesa dell'ufficialità, per il momento l'unica cosa certa è che i test avverranno in Paideia, la clinica romana alla quale la Lazio si appoggia da anni. Prima del ritorno in campo, i giocatori saranno coinvolti nell'iniziativa benefica della So.Spe di Suor Paola: cento famiglie meno fortunate riceveranno generi alimentati e di prima necessità, acquistati direttamente dai componenti del gruppo capitolino.

