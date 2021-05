Lazio in emergenza e l'incontro decisivo con Lotito: Inzaghi è arrivato al bivio

Al giro finale, Inzaghi è senza Immobile e Acerbi. Non c'è Milinkovic, continua a non esserci Caicedo. Sconteranno il turno di squalifica Luiz Felipe e Luis Alberto. Quante defezioni nella domenica con cui si concluderà il campionato, e forse l'esperienza di Simone in biancoceleste. Il tecnico se la giocherà senza tutti i big ad eccezione di Correa, richiamato d'urgenza nonostante gli acciacchi delle ultime settimane. Si respira, riporta la rassegna stampa di Radiosei, un clima di spasmodica attesa. Settimana prossima, entro martedì, l'incontro decisivo con Lotito. Ma intanto ci si scatena sul futuro allenatore: c'è chi conferma la possibile rimonta di Inzaghi, chi no.

I PAPABILI - E allora si parla di Mihajlovic, amico di Simone e candidato alla sua eventuale sostituzione. Sinisa, in conferenza, ha aperto alla possibilità di lasciare Bologna: "Nel calcio non si può mai sapere". Poi Gattuso, che considera la Lazio la prima scelta e prende tempo con la Fiorentina. Sono circolate voci su Sarri, ma anche alcune - particolarmente insistenti - su Conceiçao. Secondo media portoghesi sarebbe atteso mercoledì in Italia. Casting e colloqui, e nel frattempo la gara conclusiva della stagione da vivere con la squadra in emergenza. Inzaghi è a un bivio.

