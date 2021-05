Lazio, Muriqi e un futuro da scrivere: col Sassuolo l'ultima chance di stagione

Muriqi ci riprova. A Reggio Emilia contro il Sassuolo l'ultima occasione disponibile in questa stagione. Anche perché il futuro è tutto da scrivere. Fonti vicine al giocatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, assicurano che l'attaccante abbia ancora mercato. In giro per l'Europa, e addirittura anche in A, ci sarebbero delle opzioni valutabili. Smentite, al contrario, le voci che vorrebbero Vedat verso il ritorno in Turchia. Lui non vorrebbe farlo in questo momento della carriera e, soprattutto, nessun club della Superlig ha la capacità economica per acquistarlo. Nel frattempo, l'obiettivo è quello di andare in gol e chiudere bene una stagione tutt'altro che semplice.

LA STAGIONE - Due gol in 33 presenze complessive. Il bottino di Muriqi alla prima stagione alla Lazio è piuttosto deludente. Anche perché "stonano" con gli altri numeri. In Nazionale, ad esempio, ha collezionato 11 reti in 27 gare. E prima di trasferirsi a Roma era reduce da 34 marcature in due anni in Turchia. In Italia non s'è adattato, complice anche l'impossibilità di prender parte al ritiro precampionato e l'infortunio muscolare che gli ha impedito di rimettersi in pari con gli altri acquisti. Il ds Tare vorrebbe continuare a puntare su di lui, sperando possa essere uno di quegli innesti a "scoppio ritardato". Inzaghi, al contrario, gli ha preferito Caicedo. Se dovesse restare Simone alla gida della Lazio, non avrebbe troppi dubbi sull'attaccante di riserva da mettere alle spalle di Immobile.

I PROBLEMI - Proprio la continuità - o meglio la mancata continuità - è stato forse il fattore che ha giocato di più sul rendimento di Vedat. Basti pensare che è arrivato al massimo a tre partite consecutive da titolare: c'era riuscito a novembre contro Torino, Zenit e Juventus, ha replicato nelle ultime con Parma, Roma e Torino. Oggi probabilmente avrà la sua quarta opportunità di seguito. L'ultima chance di stagione. Al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La decisione sul futuro è rinviata.

