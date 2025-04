Lazio, in Europa per l'impresa: in trasferta il Bodo cade ma non crolla

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di un’impresa per arrivare in semifinale di Europa League: vincere con almeno tre gol di scarto o segnarne due per andare ai supplementari contro il Bodø Glimt. Non sarà facile, ma non è impossibile. Attenzione però a non sottovalutare i norvegesi, riducendo tutto al campo sintetico o al freddo.

Il Bodø è solido anche in trasferta: è vero che fuori casa spesso cade, ma non crolla mai. Come ricorda il Corriere dello Sport, ha segnato due gol a Old Trafford contro il Manchester United (perdendo solo 3-2) e ha tenuto botta in altre sfide fuori casa.

L’unico precedente confortante per la Lazio è la sconfitta per 4-0 del Bodø contro la Roma nel 2022. Ma i biancocelesti dovranno superarsi: gli attaccanti sono in difficoltà, e la squadra non vince con ampio margine da tempo.

Inoltre, la statistica non aiuta: il 94% delle squadre che vincono l’andata con due gol di scarto passano il turno. Per la rimonta, la Lazio dovrà essere perfetta: niente gol subiti, massima attenzione ai contropiedi.