Lazio - Inter, esultanza nella pancia dell'Olimpico: festa grande nello spogliatoio

Fischio finale di Rocchi, Lazio - Inter si risolve con la vittoria biancoceleste in rimonta. Gioia sfrenata sugli spalti e in campo, è un successo importantissimo che carica ancora di più la squadra. Rientrati nella pancia dello Stadio Olimpico che si fa, doccia e a casa? Assolutamente no, si festeggia ancora di più. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, mentre dallo spogliatoio nerazzurro arrivava un silenzio fragoroso, da quello laziale si poteva sentire una grande festa dei giocatori, un entusiasmo che fa volare acqua, Coca-Cola e succhi di frutta e che investe anche Inzaghi, che è forse uno dei più esaltati. Anche Tare e Lotito coinvolti nei festeggiamenti, con il presidente che si prende anche un po' d'acqua non appena si affaccia nello spogliatoio. Insomma, l'entusiasmo c'è ed è forse uno dei traini più forti che sta portando la Lazio così in alto.

