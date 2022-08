Lazio - Inter, sarà l'Olimpico delle grandi occasioni: il dato sui tagliandi

Sarà un vero e proprio spettacolo quello andrà in scena venerdì sera allo stadio Olimpico. Lazio e Inter sono pronte a sfidarsi per la terza giornata del campionato di Serie A davanti al pubblico delle grandi occasioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nella giornata di ieri è stata aperta anche la Curva Maestrelli destinata in parte ai tifosi della Lazio, ingressi 20-21, e in parte a quelli gemellati dell'Inter, ingressi 18-19.

25.000 sono i tagliandi staccati che sommati ai più di 24.000 abbonati biancocelesti portano il totale a 50.000 presenze. Un dato importante, simbolo del ritrovato entusiasmo dei tifosi per una stagione che avrà tanto da raccontare.