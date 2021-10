Lazio - Inter, seggi elettorali e manifestazioni: Roma si blinda

RASSEGNA STAMPA - Giornata intensa per la città di Roma che, a sette giorni dagli scontri in centro e dall'attacco alla sede della CGIL, si ritrova dover fronteggiare vari eventi. L'ordine pubblico sarà messo a dura prova dalla manifestazioni a San Giovanni che si preannuncia numerosissima con 50 mila persone attese. Non è finita qui, perché no vax e no green pass potrebbero manifestare anche oggi a 24ore dall'introduzione della certificazione elettronica obbligatoria. A questo si aggiungono l'apertura dei seggi elettorali e la partita tra Lazio e Inter. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, il piano messo a punto per contenere i violenti è quello di massima allerta, con circa 5.000 uomini schierati per vigilare piazza San Giovanni, blindare le sedi istituzionali e gli altri possibili obiettivi sensibili, sorvegliare i seggi elettorali che si apriranno al pubblico domattina alle 7, presidiare arrivo e deflusso dei tifosi che nella Capitale assisteranno alla partita all'Olimpico.