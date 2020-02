Lazio - Inter, Serena: "Immobile attaccante ideale. E tra Caicedo-Correa..."

Un campionato incerto fino alla fine, come non si vedeva da anni. Juventus, Inter e Lazio raccolte nel giro di un solo punto. E sino all'ultima giornata l'incertezza continuerà a ronzare attorno alle tre contendenti: parola di Aldo Serena, ex attaccante proprio di Juve e Inter (tra le altre). Tramite un'intervista concessa a Il Corriere dello Sport e riportata dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, l'attuale commentatore sportivo Mediaset ha giocato d'anticipo il big match di domani sera fra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico. Una gara che - a detta di Serena - entrambe le squadre vivranno come una finale, anche in virtù della probabile vittoria della Juventus contro il Brescia. Il duello in attacco tra Immobile e Lukaku sarà tutto da vivere, con il primo che sarebbe potuto essere un partner perfetto per lo stesso Serena: "Immobile è un grande attaccante che vive di istinto. Non può essere imbrigliato in uno schema, ne uscirebbe limitato. Ha potenza e forza nella profondità. Nei 30-40 metri è imbattibile, è anche molto resistente. Correa o Caicedo accanto a lui? L'argentino ha il passaggio dentro e una qualità tecnica superiore. Con le invenzioni di Correa e soprattutto di Luis Alberto, le caratteristiche di Immobile vengono amplificate".

