Lazio, Inzaghi ha nel mirino Zoff: può diventare il tecnico con più presenze

Un rinnovo per fare la storia, non solo legata ai risultati sportivi. Simone Inzaghi ha puntato Dino Zoff, l'allenatore con più presenze nella storia della Lazio, e potrebbe superarlo già in questa stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il piacentino e lo storico portiere della nazionale azzurra sono separati da 46 panchine: 156 per Inzaghi, 202 per Zoff. Tra di loro si trovano Juan Carlos Lorenzo (196), Eriksson (188), Delio Rossi (184) e Maestrelli (183). Edy Reja è stato superato in questa stagione (fermo a quota 131), e nella prossima l'aggancio a Zoff dovrebbe trattarsi solo di una formalità. Infatti i biancocelesti disputeranno - come minimo - proprio quelle 46 partite di differenza tra i due, giocandone 38 in Serie A, almeno 1 in Coppa Italia, almeno 6 nei gironi di Europa League e la Supercoppa italiana contro la Juventus. Mentre si punta con ambizione al raggiungimento della prossima Champions League, Simone Inzaghi sta già facendo la storia. Il nuovo contratto con scadenza nel 2021, infatti, dona tutti i presupposti per farlo diventare il numero uno di sempre tra gli allenatori della Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO, ESCLUSIVA: PARLA L'AG. DI SZOBOSZLAI

LAZIO, LE PAROLE DI DURMISI SUL FUTURO

TORNA ALLA HOMEPAGE