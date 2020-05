Lazio, Inzaghi punta al record di panchine di Zoff: i numeri

La Lazio pensa di blindare Simone Inzaghi. Lotito e Tare sono al lavoro per allungare il contratto del mister in scadenza del 2021. L'idea è quello di farlo diventare una figura alla Ferguson. Il piacentino, intanto, vuole essere l'allenatore con il maggior numero di presenze nella Lazio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, se si ripartirà e si concluderanno tutte e dodici le partite, Simone raggiungerà le 203 panchine alla guida dei biancocelesti. Una in più di Dino Zoff, attualmente al comando con 202. Un nuovo record e un nuovo primato da raggiungere, magari con il tricolore come ciliegina.

