Lazio, Inzaghi spera in Lukaku: il belga torna in gruppo?

RASSEGNA STAMPA - Potrebbe essere Jordan Lukaku l'arma in più e inaspettata di Simone Inzaghi. Il laterale belga è tornato a Roma il 3 giugno e, dopo essersi sottoposto agli accertamenti del caso, si è messo a disposizione del mister. Il numero cinque sembrerebbe aver smaltito i problemi fisici, il condizionale è d'obbligo, e lo staff spera di metterlo a disposizione del tecnico dalla prossima settimana. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de La Repubblica, il recupero dell'ex Anderlecht sarebbe fondamentale per la Lazio che dovrà rinunciare ancora per un po' a Senad Lulic. Lukaku si alternerebbe con Marusic e Jony, permettendo a Inzaghi una scelta più ampia. Le accelerazioni del belga potrebbero essere determinanti vista la tendenza delle squadre ad allungarsi e le temperature elevate con cui si giocherà il finale di stagione. Jordan ha giocato appena due gare in stagione risultando decisivo contro la Fiorentina con l'assist per Ciro Immobile. Nessuno ha dimenticato, però, la sua migliore stagione con l'aquila sul petto nel 2017/18. Allora spesso il suo ingresso in campo spaccava le gare in favore dei capitolini e negli occhi di tutti resta l'azione meravigliosa nella finale di Supercoppa Italiana che ha portato alla rete di Murgia. Inzaghi si augura che Lukaku possa tornare quel giocatore e che possa aiutare nella corsa tricolore.